2020-05-24T18:42:16+03:00
Политика

Горноспасатели ДНР за 6 лет пришли на помощь трем тысячам травмированным горнякам

В МЧС Республики рассказали о работе военизированной горноспасательной службы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Горноспасатели постоянно приходят на помощь попавшим в беду шахтерам. Фото: dnmchs.ruГорноспасатели постоянно приходят на помощь попавшим в беду шахтерам. Фото: dnmchs.ru
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В 2014 году в структуру МЧС Донецкой Народной Республики вошли подразделения государственной военизированной горноспасательной службы (ГВГСС). Сейчас горноспасатели обслуживают 100 горных предприятий. Об этом рассказали в пресс-центре МЧС ДНР.

В МЧС отметили, что с ноября 2014 года горноспасатели оказали экстренную медпомощь 3057 горнякам, пострадавшим на производстве. Причем 309 шахтеров были выведены из критических состояний. За неполные шесть лет подразделения ГВГСС эвакуировали из зоны поражения около 15 тысяч работников шахт.

- В 2020 году горноспасатели ликвидировали 2 аварии и 6 аварийных ситуаций на шахтах, эвакуировали из зоны поражения 11 человек. Врачами реанимационно-противошоковой группы оказана медпомощь 183 горнорабочим, в том числе 11 горнякам при ликвидации аварий и аварийных ситуаций, - говорится в сообщении МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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