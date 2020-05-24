2020-05-24T16:37:10+03:00
Политика

В Донбассе украинский полицейский «уложил» из гранатомета восьмерых коллег

Во время занятий он продемонстрировал, как правильно обращаться с автоматическим гранатометом
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Гранатомет АГС-17 в «умелых» руках военного полицейского «самовольно» выстрелил 16 раз. Фото: ГБРГранатомет АГС-17 в «умелых» руках военного полицейского «самовольно» выстрелил 16 раз. Фото: ГБР
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Украинские войска в Донбассе несут большие потери не от огня защитников ДНР и ЛНР, а по причине собственной расхлябанности. Серьезный срок светит двум воякам из военной полиции, которые во время занятий ранили из гранатомета восьмерых сослуживцев. Этим делом сейчас занимается Государственное бюро расследований (ГБР).

Происшествие случилось в роте патрульной службы полиции особого назначения «Чернигов». Подразделение находилось по ротации в зоне операции объединенных сил (ООС). Во время занятия по огневой подготовке командир взвода выдал подчиненным автоматический гранатомет АГС-17 и короб, оснащенный лентой с выстрелами. Один из полицейских демонстрировал сослуживцам, как нужно обращаться с АГС. Присоединил к нему короб с лентой. Снял с предохранителя и привел оружие в боевое состояние. А потом из АГС «самовольно произошло 16 выстрелов» в направлении здания. В результате 8 полицейских получили многочисленные ранения.

Теперь командир взвода и полицейский обвиняются в служебной халатности, а также причинении тяжких и средней тяжести телесных повреждений по неосторожности (ст. 128 Уголовного кодекса Украины). Обвиняемым грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Донбассе украинский полицейский «уложил» из гранатомета восьмерых коллег
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