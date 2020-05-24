Украинский предприниматель застрелил из ружья семерых участников АТО в Донбассе
В селе Новоселица Житомирской области местный житель из охотничьего ружья расстрелял семерых участников АТО/ООС в Донбассе. Среди погибших были каратели из батальона имени Кульчицкого Национальной гвардии Украины.
По данным МВД Украины, 22 мая у водоема на рыбалку собралась компания старых друзей, вместе с которыми находился и арендатор водоема. Мужчины ловили рыбу, употребляли спиртное. Затем шестеро из них легли спать, в то время как остальные трое продолжали застолье. Между собутыльниками возник спор, и арендатор водоема расстрелял товарищей, один успеть убежать и вызвать полицию.
Война достала украинских карателей на отдыхе в глубоком тылу. Фото: НПУ
По версии супруги подозреваемого, ее муж вину признал и сообщил, что конфликт разгорелся из-за слов приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.
Самый молодому из погибших на «кровавой рыбалке» – 30 лет, самому старшему - 50. Все они жители Киева. Многие из них имели при себе оружие.
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ИСТОЧНИК KP.RU