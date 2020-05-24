Денис Пушилин поздравил мусульман Республики с Ураза-байрамом
Денис Пушилин поздравил мусульман Республики с Ураза-байрамом, который празднуют сегодня. Это один из главных дней исламского календаря, он знаменует окончание священного месяца Рамадан, обращая верующих к высоким нравственным ценностям и светлым помыслам.
- Донбасс всегда был и остается интернациональным регионом, где в мире, дружбе и согласии живут представители множества национальностей и религиозных течений; где с большим уважением относятся к людям всех вероисповеданий, понимая, что именно в единстве и взаимовыручке наша сила, - говорится в поздравлении руководителя Республики.
Денис Пушилин поблагодарил мусульманскую общину Донецкой Народной Республики за активное участие в общественной жизни государства и пожелал мусульманам добра, благополучия и мира!
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ИСТОЧНИК KP.RU