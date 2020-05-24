2020-05-24T10:15:02+03:00
Политика

По мирным жителям трех поселков ДНР украинские военные выпустили 36 мин

За минувшие сутки ВСУ пять раз нарушили договоренности о перемирии
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По мирным поселкам украинские военные стреляют из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо мирным поселкам украинские военные стреляют из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Украинские военные в последние дни снизили интенсивность обстрелов ДНР. Сделали это после приведения Народной милиции Республики в высшую степень боеготовности и ответных ударов по карателям. Впрочем, стрелять по мирным поселкам и городам не перестали.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сегодня рассказали, что за минувшие сутки ВСУ пять раз нарушили договоренности о перемирии. И каждый раз каратели применяли минометы. Под огнем оказались на донецком направлении – поселок Крутая Балка (18 мин калибра 120 мм), на горловском - поселкок шахты 6/7 (10 мин калибра 82 мм), на мариупольском – село Коминтерново (8 мин калибра 82 мм). Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 36 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 21 единицу.

Лишь по счастливой случайности нет жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры.

А уже сегодня, 24 мая, в полпятого утра украинские военные выпустили по горловскому поселку Доломитное 8 мин калибра 120 мм. Информация о последствиях обстрела уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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