24 Май 2020 2020-05-24T09:04:19+03:00

Сегодня один из главных исламских религиозных праздников

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Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам – одним из главных исламских религиозных праздников.

- На протяжении столетий этот день, знаменующий завершение священного месяца Рамадан, является символом возрождения и духовного очищения, торжества добра и справедливости, - говорится в поздравлении руководителя ЛНР.

Леонид Пасечник подчеркивает, что Луганская Народная Республика – многонациональное государство, здесь созданы благоприятные условия жизни для представителей абсолютно всех национальностей и вероисповеданий.

- Укрепляя семейные ценности, межрелигиозное и конфессиональное сотрудничество, наш народ совместно строит достойное будущее родного края. Мусульманская община принимает активное участие в жизни республики, а ее благотворительная и просветительская деятельность способствуют распространению толерантности и взаимопонимания между народами, сохранению гражданского мира и согласия, - отмечено в поздравлении.

Леонид Пасечник желает мусульманам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых делах.

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ИСТОЧНИК KP.RU