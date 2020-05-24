Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам – одним из главных исламских религиозных праздников.
- На протяжении столетий этот день, знаменующий завершение священного месяца Рамадан, является символом возрождения и духовного очищения, торжества добра и справедливости, - говорится в поздравлении руководителя ЛНР.
Леонид Пасечник подчеркивает, что Луганская Народная Республика – многонациональное государство, здесь созданы благоприятные условия жизни для представителей абсолютно всех национальностей и вероисповеданий.
- Укрепляя семейные ценности, межрелигиозное и конфессиональное сотрудничество, наш народ совместно строит достойное будущее родного края. Мусульманская община принимает активное участие в жизни республики, а ее благотворительная и просветительская деятельность способствуют распространению толерантности и взаимопонимания между народами, сохранению гражданского мира и согласия, - отмечено в поздравлении.
Леонид Пасечник желает мусульманам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых делах.
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ИСТОЧНИК KP.RU