Погода в Луганске на день: 24 мая местами слабый дождь, до 19 градусов тепла

24 Май 2020 2020-05-24T08:17:49+03:00

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду

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24 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, днем местами слабый кратковременный дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха в дневное время 14-19 градусов выше нуля. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 16-18 градусов тепла. Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается 15-17 градусов тепла.

25 мая ожидается переменная облачность, днем местами слабый кратковременный дождь, температура воздуха ночью 3-8, днем 16-21 градус тепла. 26 мая - облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и порывы ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 14-19 градусов выше нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU