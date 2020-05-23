2020-05-23T19:24:15+03:00
Политика

Омбудсмен ЛНР Ольга Кобцева: «Это ложь, что за время конфликта Украина оказывала помощь ЛДНР»

Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы опровергла домыслы о гуманитарной миссии Украины в ЛДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украина помогала только уничтожать когда-то цветущий регион.Украина помогала только уничтожать когда-то цветущий регион.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Украина за время конфликта в Донбассе не оказывала гуманитарную помощь ЛНР и ДНР.

- За все время конфликта никогда, ни одного раза не было такого, чтобы Украина предоставила гуманитарную помощь ЛНР и ДНР, территориям, которые она выбросила из своей жизни, - заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, депутат Народного Совета Республики Ольга Кобцева. - То есть были приняты постановления и законы, которые фактически исключили народ Донбасса из государства Украина. Начиная с позорного термина "временно перемещенные лица", невыплаты людям пенсий, ограничение передвижения людей – мы можем долго рассуждать на эту тему, но факт остается фактом – гуманитарная помощь со стороны Украины, правительства Украины никогда на территорию Республик Донбасса не поступала!"

Парламентарий также напомнила, что целью экономической блокады ЛНР и ДНР, объявленной экс-президентом Украины Петром Порошенко, было создание в Республиках условий, неприемлемых для жизни.

- Естественно, Правительство Российской Федерации не могло не отреагировать на происходящее, и с их стороны нам была оказана гуманитарная помощь. Также, пользуясь своим правом, будучи постоянным членом Совбеза ООН, Россия выступила гарантом выполнения Минских соглашений со стороны ЛНР и ДНР, - напомнила представитель Республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.

Представительства определенных международных миссий получили от Украины мандат на право оказания гуманитарной помощи пострадавшим районам.

- Да, гуманитарная помощь завозилась с территории Украины, но это не говорит о том, что это был груз от правительства Украины. Это самая настоящая ложь. Из-за того, что конфликт внутренний, гуманитарный груз поставлялся с территории Украины, но это не был груз от Украины жителям Донбасса. Это была гуманитарная помощь, которую завозили представительства международных миссий, - пояснила Кобцева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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