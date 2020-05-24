2020-05-24T07:51:06+03:00
Политика

Погода в Донецке на день: 24 мая ожидается кратковременный дождь, до +17 градусов тепла

В Донецке будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 6 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке утром – безоблачное небо, а днем кратковременный дождьВ Донецке утром – безоблачное небо, а днем кратковременный дождьФото: Юрий СОБОЛЕВ
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24 мая в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается переменная облачность. Утром – безоблачное небо, а днем кратковременный дождь. В утренние часы температура воздуха будет находиться на отметках от 5 до 12 градусов выше нуля. Днем ожидается +15... +17 градусов. В вечернее время столбики термометров покажут от +15 до +11.

В течение суток ветер будет дуть в западном и юго-западном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 2 до 6 м/с.

24 мая отмечается день памяти святых равноапостольных Мефодия и его брата Кирилла, священномученика Мокия. День этот считается показателем погоды для всего лета. Если мокро, то и все лето будет мокрым, и наоборот. «Коль багряный восход, а днем дождь — лето мокрое и грозовое придет». Если поземный туман появлялся вечером и расходился до восхода Солнца, ждали ненастья.

25 мая переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью 6-11 градусов тепла, днем 15-20 градусов. 26 мая переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью 7-12 градусов тепла, днем 12-17 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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