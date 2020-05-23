2020-05-23T20:35:26+03:00
Общество

Шесть ветеранов Великой Отечественной войны приняли персональные парады в городах и селах ДНР

Парады прошли в Тельмановском и Старобешевском районах ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Первый праздничный марш прошел 25 февраля в Донецке. Фото: ДАНПервый праздничный марш прошел 25 февраля в Донецке. Фото: ДАН
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Доброй традицией стали персональные парады для ветеранов. Вот и сегодня курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища (ДонВОКУ) прошли парадным строем для ветеранов Великой Отечественной войны в четырех населенных пунктах ДНР, сообщает ДАН.

- В Тельманово и селе Богдановка поздравления принимали Александр Кузьмин и Аухат Измайлов. В начале войны подростками они были угнаны на принудительные работы в Германию. В 1945 году им удалось бежать, после чего оба участвовали в боевых действиях против нацистов. Кузьмин награжден орденом Отечественной войны, медалями «Защитник Отечества» и «Ратник Отечества». Измайлов отмечен медалями «За Победу над Германией», «Ветеран войны» и другими, - сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

В селе Первомайское парад принял Тимофей Костенко – старший сержант, во время Великой Отечественной командовал минометным взводом, участвовал в освобождении Австрии, Венгрии, Чехословакии, а также в боях с Японией.

Чествования еще трех ветеранов прошли сегодня в городе Комсомольское Старобешевского района. Дмитрий Пефтиев участвовал в освобождении Мелитополя, а также боях на реке Молочная; Петр Королевский освобождал Западную Украину и Польшу.

Курсанты исполнили песни военных лет, включая знаменитую «День Победы», а ветеранам вручили цветы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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