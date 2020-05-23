2020-05-23T18:23:36+03:00
Политика

Командование ВСУ дает сотни тысяч гривен проверяющим, чтобы скрыть хищения топлива

Украинские вояки не забывают про свой гешефт на этой войне
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Топливо украинские вояки сбывают на сторону. Фото: Русская ВеснаТопливо украинские вояки сбывают на сторону. Фото: Русская Весна
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Командир 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Валерий Гудзь дал 200 тыс. гривен взятки комиссии, выявившей хищение горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Ранее он сообщил, что комиссия штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" выявила в 24-й бригаде ВСУ недостачу 70 тонн топлива.

- В соединении проведено разбирательство, в ходе которого было установлено, что сразу после прибытия 24-й бригады в зону карательной операции офицеры соединения продолжили бизнес своих предшественников из 59-й бригады по продаже ГСМ местному населению. Топливо продавалось фермерам по уже устоявшимся схемам и расценкам, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

А когда опросили местное население, то выяснилось, что они уже забыли, когда покупали топливо у кого-то, кроме украинских военных.

- По данным нашего источника в 24-й бригаде, комбриг Гудзь ради сохранения должности дал взятку членам комиссии в размере двухсот тысяч гривен, а в штаб ОТГ "Север" было доложено о стопроцентном уровне баковой заправки техники и образцово-показательной организации тылового обеспечения военнослужащих соединения, - сообщила разведка ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Командование ВСУ дает сотни тысяч гривен проверяющим, чтобы скрыть хищения топлива
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