Донецкий приют «ПИФ» объявил эксперимент: Помоги животным хотя бы малой суммой

23 Май 2020 2020-05-23T18:27:41+03:00

Помоги нам, человек! Мы не виноваты, что остались без дома! Фото: приют "ПИФ"

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Самый крупный донецкий приют «ПИФ» решил провести небольшой эксперимент по оказанию помощи животным.

- Идея его возникла, когда мы столкнулись с тем, что люди очень часто говорят: они не могут помочь нашему приюту большой суммой, а маленькой - им неудобно и их мизерные вклады нас не спасут, - рассказали сотрудники приюта «ПИФ». - Размышляя над этим, мы задумались - сколько же можно собрать средств, если каждый перечислит ту сумму, которую он может, те же 5,10 или 25 гривен, рублей... Давайте вместе посмотрим, что же выйдет?! Эксперимент проводим в течение этой недели.

В конце недели в приюте подведут итоги и сообщат, сколько же удалось собрать и какие нужды приюта смогли закрыть, благодаря этой сумме. Присоединяйтесь!

Приют, в котором на сегодня содержится почти 800 собак, ежедневно борется за выживание. Необходимы корма, медикаменты, ремонт вольеров, да элементарно – не хватает рабочих рук.

Реквизиты приюта:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

Карта ЦРБ Донецк: 1013 2704 2557 4383 ( срок действия 07/20) Виктория Васильева

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ИСТОЧНИК KP.RU