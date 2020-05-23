На Луганщине украинский вояка остался без ног, упав пьяным под колеса "Урала"

23 Май 2020 2020-05-23T16:03:54+03:00

Случилось это во время передвижения колонны техники украинских боевиков

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Находившийся в состоянии алкогольного опьянения военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) упал с бронетранспортера и попал под колеса следовавшего за ним автомобиля "Урал", в результате чего лишился ног.

- По данным наших источников, в ночь с 21 на 22 мая во время перемещения колонны техники 30-й бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины) в районе населенного пункта Лоскутовка военнослужащий бригады старший солдат Лужецкий упал с бронетранспортера и попал под колеса следовавшего за ним "Урала". В результате происшествия Лужецкий потерял обе ноги, но остался жив, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- По имеющейся информации, в ходе оказания медицинской помощи было установлено, что военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения, - добавил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU