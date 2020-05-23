2020-05-23T17:17:53+03:00
Политика

Украина мечтает провести местные выборы в ЛДНР

Дончане эти мечты встретили со скепсисом и насмешкой
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Дончане о своих стремлениях заявили еще в 2014 году. Фото: ДАНДончане о своих стремлениях заявили еще в 2014 году. Фото: ДАН
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- Проведение местных выборов на неподконтрольных украинским властям частях Донбасса возможно при соблюдении определенного условия – выполнения Минских соглашений в части условий безопасности, - заявил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Также он заметил, что необходимо установить контроль над всей украинско-российской границей.

- Если мы сегодня говорим и даем сигнал мировому сообществу, нашим партнерам, немцам, французам в первую очередь, и не только им, что мы действительно настроены на установление мира на украинской земле, на восстановление территориальной целостности, мы говорим, что готовы проводить выборы, в том числе в ОРДЛО. Предварительно направляется так называемая оценочная миссия, офицеры безопасности которой сделают вывод, безопасно ли направлять своих наблюдателей от ОБСЕ. Это означает вывод иностранных, российских войск с территории Украины, а также разоружение всех незаконных бандформирований – установление других условий безопасности, – добавил Резников.

Дончане такие заявления встречают со скепсисом, о своих стремлениях они сполна высказались еще в 2014 году, оплатив свой выбор кровью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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