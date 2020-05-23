Украина мечтает провести местные выборы в ЛДНР
- Проведение местных выборов на неподконтрольных украинским властям частях Донбасса возможно при соблюдении определенного условия – выполнения Минских соглашений в части условий безопасности, - заявил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
Также он заметил, что необходимо установить контроль над всей украинско-российской границей.
- Если мы сегодня говорим и даем сигнал мировому сообществу, нашим партнерам, немцам, французам в первую очередь, и не только им, что мы действительно настроены на установление мира на украинской земле, на восстановление территориальной целостности, мы говорим, что готовы проводить выборы, в том числе в ОРДЛО. Предварительно направляется так называемая оценочная миссия, офицеры безопасности которой сделают вывод, безопасно ли направлять своих наблюдателей от ОБСЕ. Это означает вывод иностранных, российских войск с территории Украины, а также разоружение всех незаконных бандформирований – установление других условий безопасности, – добавил Резников.
Дончане такие заявления встречают со скепсисом, о своих стремлениях они сполна высказались еще в 2014 году, оплатив свой выбор кровью.
Читайте также
В ДНР заявили о готовности в любое время дать отпор украинскому агрессору
Подразделения Народной Милиции ДНР приведены в высшие степени боевой готовности [видео] (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU