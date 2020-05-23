Коронавирус в ДНР: Выписаны еще 22 человека

23 Май 2020 2020-05-23T11:38:02+03:00

В настоящее время всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Фото: Донецкие новости

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 372 жителей

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Коронавирус в ДНР за последние сутки диагностироваТридцать три новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в ДНР за минувшие сутки.

- За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено 33 новых случая COVID-19», – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

Уточняется, что по состоянию на 10:00 в ДНР – 372 зарегистрированных и подтвержденных случая коронавирусной инфекции нового типа, на лечении находится 261 пациент, выписано 102 человека. Всего врачи зарегистрировали девять смертей от COVID-19.

Вчера медики в ЛНР зарегистрировали один летальный случай от COVID-19.

В Республике продолжает работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU