Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 мая 2020 года: за сутки Covid-19 выявили у 33 жителей

В Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что за прошедшие сутки коронавирус в ДНР выявлен у 33 жителей.

- Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении.

Также в Минздраве Республики уточнили, что за сутки по результатам двух отрицательных тестов были выписаны 22 человека.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 372 жителей: 102 человека выздоровели и были выписаны из больниц, зафиксировано девять летальных случаев, лечение продолжают 261 пациент.

- Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям в здравоохранительном ведомстве.

В Республике продолжает работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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