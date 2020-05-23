ГИА в ДНР - 2020: Выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классов в этом учебном году не будет

23 Май 2020 2020-05-23T09:50:26+03:00

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Минобраз ДНР издал ряд приказов относительно ГИА в ДНР - 2020. Выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классов не будет.

- Оценки в Сертификат ГИА выставят по результатам итоговой аттестации (успеваемости за год). При этом, если вы планируете поступление в ВУЗ, то экзамен по русскому языку и профильному предмету всё-таки придется сдать, - сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

Для 9-х классов. Приказ №71-НП от 15.05.2020 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего образования в 2020 г.»

«3.2. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией.» Итоговая аттестация (ИА) – это оценки за год по итогам успеваемости.

Для 11-х классов. Приказ №74-НП от 21.05.2020 г. «Об утверждении Изменений к Порядку проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего общего образования в новой редакции, утвержденному приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 12 февраля 2020 г. № 14-НП»

«3.1. Государственная итоговая аттестация по основным образовательным программам среднего общего образования проводится:

3.1.2. В виде итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ среднего общего образования по русскому языку.

Обучающимся, завершающим освоение основной образовательной программы среднего общего образования, результаты итоговой аттестации по русскому языку засчитываются как результаты государственной итоговой аттестации. Отметки по результатам государственной итоговой аттестации по русскому языку выставляются в аттестат о среднем общем образовании по 5-балльной шкале оценивания согласно результатам итоговой аттестации по русскому языку и учитываются при подсчете среднего балла аттестата о среднем общем образовании».

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ИСТОЧНИК KP.RU