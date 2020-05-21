ДНР поможет Южной Осетии в борьбе с коронавирусом
ДНР передаст в Южную Осетию гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом нового типа Covid-19. Об этом сообщил 20 мая Глава ДНР Денис Пушилин во время телефонного разговора с Президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым.
— В ходе беседы Денис Пушилин и Анатолий Бибилов обсудили ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, а также вопросы передачи в Южную Осетию гуманитарного груза для проведения мероприятий по противодействию распространения COVID-19, — говорится в сообщении.
В гуманитарный груз будут входить предметы первой необходимости для борьбы с инфекцией. Это средства индивидуальной защиты, фильтрующие полумаски, дезинфицирующие средства, а а также лекарственные препараты. Все они были изготовлены на территории ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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