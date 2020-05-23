Погода в Луганске на день: Без осадков и +18

23 Май 2020 2020-05-23T08:26:31+03:00

Суббота в Луганске пройдет без осадков. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сегодня в ЛНР - переменная облачность

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Температура воздуха в ЛНР 23 мая будет до 18 градусов тепла днем.

- С 21.00 22 мая до 21.00 23 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 13-18 градусов выше нуля, на поверхности почвы местами заморозки до минус 2, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 14-16 градусов тепла днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

По предварительному прогнозу, днем 24-25 мая местами пройдут небольшие дожди, температурный фон существенно не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU