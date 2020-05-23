Погода в Донецке на день: 23 мая осадков не ожидается

23 Май 2020 2020-05-23T08:02:49+03:00

Весь день в Донецке переменная облачность

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Дончане шутят, что зимы в этом году не было, а значит, не будет и весны. И это, действительо, так! Весь май в Донецке идут дожди, а температура редко бывает выше 18 градусов тепла.

Вот и суббота, 23 мая, будет не жаркой - синоптики нам обещают всего +14. Зато сегодня не предвидится осадков и это актуально в выходной день, особенно для дачников и любителей пеших прогулок.

Если днем нас ждут +14, то ночью температура воздуха опустится до +4.

На протяжении всего дня небо в Донецке будет покрыто облаками. 23 мая ходили по лесам и полянам, собирая разные травы, которым приписывали особенную целебную силу. Наши предки заметили, что холодный день на Симона предвещает хороший урожай зерновых культур.

Завтра, в воскресенье, немного потеплеет и температура воздуха достигнет +17.

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ИСТОЧНИК KP.RU