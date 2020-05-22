2020-05-22T22:43:23+03:00
Политика

Киевские силовики открыли огонь по рабочим, которые занимались восстановлением линии электропередач

Эта линия обеспечивает электричеством Алчевский металлургический комбинат
Екатерина Сорока
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Напомним, 17 мая киевские силовики дважды обстреляли бригаду энергетиков. Фото: Пресс-центр штаба ООСНапомним, 17 мая киевские силовики дважды обстреляли бригаду энергетиков. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Киевские силовики в очередной раз открыли огонь по рабочим, которые пытались восстановить энергоснабжение на Алчевском металлургическом комбинате. Это уже не первая попытка ремонтников добраться до повреждённой линии электропередач. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ВФУ вновь подвергли обстрелу из СПГ-9 ремонтную бригаду энергетиков и наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК во время повторной попытки проведения работ по восстановлению высоковольтной линии электропередачи в районе поселка Березовское, обеспечивающей энергоснабжение Алчевского металлургического комбината, — говорится в сообщении.

В Представительстве Республики сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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