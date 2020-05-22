Ограбление обменника в Донецке: Перед тем как забрать деньги, грабитель выстрелил из револьвера
На днях в Донецке произошло вооруженное ограбление пункта обмена валют. Правоохранители очень быстро задержали преступника. Им оказался 38-летний мужчина. Причиненный им ущерб составил 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.
— Правоохранители установили, что подозреваемый зашел в пункт обмена валют, произвел выстрел из револьвера и забрал у кассира денежные средства. Сумма причиненного ущерба составила 700 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание за разбой с применением оружия – 10 лет тюремного заключения, а также выплата штрафа.
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Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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