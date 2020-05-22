В прифронтовой Горловке ремонтируют стадион «Шахтер»
В социальных сетях появилась информация, что любимый стадион горловчан зарос бурьяном, а трибуны посечены осколками. На самом деле сейчас его ремонтируют.
- На сегодня отремонтированы раздевалки для команд, тренерская и судейские комнаты, прочищена канализация и восстановлена подача питьевой воды. Ведется капитальный ремонт входа со стороны парка и западной трибуны. Планируется восстановление резинового покрытия беговых дорожек, - прокомментировал главный тренер ФК «Донбасс» Николай Крыкунов.
Само футбольное поле сейчас засеяно газонной травой и будет укатано спецтехникой, поэтому до полного его восстановления тренировочный процесс и игры Лиги Донбасса на нем проводить не будут.
Центральный городской стадион «Шахтер» был построен методом «народной стройки» за один месяц и открыт 7 сентября 1933 года перед Всесоюзной спартакиадой работников угольной, химической и металлургической промышленности.
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ИСТОЧНИК KP.RU