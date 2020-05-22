В Стаханове горела городская поликлиника
В стахановской городской поликлинике из-за короткого замыкания произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС Луганской Народной Республики.
- Пожар произошел в здании поликлиники №2 Стахановской центральной городской многопрофильной больницы из-за короткого замыкания электропроводки, - говорится в сообщении.
В спасательном ведомстве отметили, что возгорание произошло на в одном из кабинетов на четвертом этаже поликлиники.
- На месте пожара эвакуировано 12 человек, спасено материальных ценностей на сумму 500 тысяч рублей, - рассказали в МЧС ЛНР.
Погибших и пострадавших нет.
В ведомстве уточнили, что в тушении пожара было задействовано пять единиц техники и 16 спасателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU