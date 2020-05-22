В Стаханове горела городская поликлиника

22 Май 2020 2020-05-22T15:18:14+03:00

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В стахановской городской поликлинике из-за короткого замыкания произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС Луганской Народной Республики.

- Пожар произошел в здании поликлиники №2 Стахановской центральной городской многопрофильной больницы из-за короткого замыкания электропроводки, - говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве отметили, что возгорание произошло на в одном из кабинетов на четвертом этаже поликлиники.

- На месте пожара эвакуировано 12 человек, спасено материальных ценностей на сумму 500 тысяч рублей, - рассказали в МЧС ЛНР.

Погибших и пострадавших нет.

В ведомстве уточнили, что в тушении пожара было задействовано пять единиц техники и 16 спасателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU