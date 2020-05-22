2020-05-22T12:35:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 34 жителей

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 339 жителей
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 339 жителейЗа все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 339 жителейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что согласно проведенным 21 мая тестам коронавирус в ДНР выявлен еще у 34 жителей.

- Положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, а также один положительный результат обнаружен у приезжего из Российской Федерации. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении Минздрава Республики.

Отмечается, что за прошедшие сутки выздоровели и по результатам двух отрицательных тестов – было выписано семь пациентов.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 339 жителей. 80 человек выздоровели и были выписаны из больницы, зафиксировано девять летальных случаев. Лечение продолжают 250 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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