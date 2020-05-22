Погода в Луганске на день: 23 мая будет облачно с прояснениями, без существенных осадков

22 Май 2020 2020-05-22T10:10:20+03:00

Температура воздуха будет колебаться от +2 до +17 градусов. Фото: lugansk1.su

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22 мая в столице Луганской Народной Республики температура воздуха будет колебаться от +2 до +17 градусов. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии ЛНР.

- Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Краснодоне, Алчевске температура воздуха прогреется до – 14-16 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске до - 13-15 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске до - 14-16 градусов тепла днем.

Народный прогноз погоды: 22 мая почитается память святителя Николая. Больше всего в народе этот праздник известен под названием Никола Вешний. Оба Николы - и Зимний (19 декабря), и Вешний - погоду устанавливают. «Никола Вешний - с теплом, Николай Зимний - с морозом». Этим днем знаменуется конец весны и начало предлетья (с 22 мая до 10 июня). На Николу могут быть грозы, дожди: «Дождь в мае хлеба поднимает».

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ИСТОЧНИК KP.RU