2020-05-22T09:02:56+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 22 мая температура воздуха прогреется до +15

С утра и до самого вечера в Донецке будет держаться пасмурная погода
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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22 мая, на протяжении всего дня погода в Донецке будет пасмурной, прогнозируют синоптики.

- Не удостоив ночь своим вниманием, облака в Донецке уже с утра исправят эту оплошность, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера, - говорится в сообщении.

Утром температура воздуха покажет пять градусов тепла, днем станет теплее – до 15 градусов выше нуля.

Осадков 22 мая не предвидится.

Скорость ветра до 3.7 метров в секунду - днем.

Народный прогноз погоды: 22 мая почитается память святителя Николая. Больше всего в народе этот праздник известен под названием Никола Вешний. Оба Николы - и Зимний (19 декабря), и Вешний - погоду устанавливают. «Никола Вешний - с теплом, Николай Зимний - с морозом». Этим днем знаменуется конец весны и начало предлетья (с 22 мая до 10 июня). На Николу могут быть грозы, дожди: «Дождь в мае хлеба поднимает».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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