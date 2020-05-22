Беби-бум: С начала 2020 года в ДНР родилось больше трех тысяч детей

22 Май 2020 2020-05-22T11:51:46+03:00

С 13 мая население Республики увеличилось на 214 человек. Фото: 24krasnodar.ru

Изменить размер текста: A A

С начала 2020 года в Донецкой Народной Республике родилось больше трех тысяч детишек. Об этом сообщили в отделе записи актов гражданского состояния Департамента государственной регистрации Министерства юстиции ДНР.

— За период с 1 января по 20 мая 2020 года территориальными отделами ЗАГС Республики было составлено 3 357 записей актов о рождении, из них 1 702 записи акта о рождении мальчиков и 1 655 – о рождении девочек, — говорится в сообщении.

Кроме того, 20 мая в Калининском отделе ЗАГС Горловки состоялась государственная регистрация рождения четвертого ребенка в многодетной семье.

Читайте также

Как живет самый большой зоопарк в Республике

«Комсомолка» отправилась в село Придорожное в 20 километрах Донецка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU