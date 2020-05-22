Беби-бум: С начала 2020 года в ДНР родилось больше трех тысяч детей
С начала 2020 года в Донецкой Народной Республике родилось больше трех тысяч детишек. Об этом сообщили в отделе записи актов гражданского состояния Департамента государственной регистрации Министерства юстиции ДНР.
— За период с 1 января по 20 мая 2020 года территориальными отделами ЗАГС Республики было составлено 3 357 записей актов о рождении, из них 1 702 записи акта о рождении мальчиков и 1 655 – о рождении девочек, — говорится в сообщении.
Кроме того, 20 мая в Калининском отделе ЗАГС Горловки состоялась государственная регистрация рождения четвертого ребенка в многодетной семье.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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