2020-05-22T11:51:46+03:00
Общество

Беби-бум: С начала 2020 года в ДНР родилось больше трех тысяч детей

Мальчиков родилось больше, чем девочек
Екатерина Сорока
Поделиться:
С 13 мая население Республики увеличилось на 214 человек. Фото: 24krasnodar.ruС 13 мая население Республики увеличилось на 214 человек. Фото: 24krasnodar.ru
Изменить размер текста:

С начала 2020 года в Донецкой Народной Республике родилось больше трех тысяч детишек. Об этом сообщили в отделе записи актов гражданского состояния Департамента государственной регистрации Министерства юстиции ДНР.

— За период с 1 января по 20 мая 2020 года территориальными отделами ЗАГС Республики было составлено 3 357 записей актов о рождении, из них 1 702 записи акта о рождении мальчиков и 1 655 – о рождении девочек, — говорится в сообщении.

Кроме того, 20 мая в Калининском отделе ЗАГС Горловки состоялась государственная регистрация рождения четвертого ребенка в многодетной семье.

Читайте также

Как живет самый большой зоопарк в Республике

«Комсомолка» отправилась в село Придорожное в 20 километрах Донецка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Стаханове горела городская поликлиника
В результате украинского обстрела поселка Верхнеторецкое Нижнее полностью разрушен дом, повреждены линия электропередач и газопровод
НМ ДНР: Ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены
Коронавирус в ДНР выявлен еще у 34 жителей
Беби-бум: С начала 2020 года в ДНР родилось больше трех тысяч детей
Погода в Луганске на день: 23 мая будет облачно с прояснениями, без существенных осадков
Погода в Донецке на день: 22 мая температура воздуха прогреется до +15
В представительстве ЛНР в СЦКК опубликовали результаты расследования по факту обстрела со стороны ВСУ
Дерево Гинкго распустило листья в ботаническом саду Донецка
Донецкий политолог: Ермак попытается темой Донбасса отвлечь внимание от скандала, связанного с обнародованием «пленок Байдена-Порошенко»
Один погиб, трое ранены: Грузовик с украинскими военными подорвался на мине, установленной сослуживцами
Глава ДНР Денис Пушилин: «Подразделения Народной милиции приведены в боевую готовность и готовы к выполнению задач по боевому предназначению»
Медподразделения ДНР перешли в режим боевой готовности
Медики ЛНР, которые борются с коронавирусом, получат денежное поощрение
Детский театр из Донецка победил на Всероссийском конкурсе-фестивале
Коронавирус в ЛНР выявили больше, чем у десяти детей
В районе Марьинки на мине ВСУ подорвался тракторист, работавший на поле