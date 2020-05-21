Дерево Гинкго распустило листья в ботаническом саду Донецка
В Донецком ботаническом саду распустило свои листья дерево Гинкго – реликтовое растение, род которого существовал еще при динозаврах (примерно 65 лет назад). Об этом сообщила директор научного учреждения Светлана Приходько.
— В этого году появились первые в период вегетации листья реликтового дерева гинкго двулопастного. Оно называется так, потому, что листовая пластинка до половины разделена надвое и напоминает японский веер, — рассказала директор.
Дерево Гинкго – это целебное растение. По словам Приходько, из его листьев получают лечебные препараты. Они используются для стимуляции работы головного мозга и очищения кровеносных сосудов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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