Дерево Гинкго распустило листья в ботаническом саду Донецка

21 Май 2020 2020-05-21T23:40:34+03:00

Дерево Гинкго в ботсаде можно увидеть в Аллее дружбы народов и зоне с японской тематикой. Фото: ДАН

Род этого растения существовал еще 65 миллионов лет назад

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В Донецком ботаническом саду распустило свои листья дерево Гинкго – реликтовое растение, род которого существовал еще при динозаврах (примерно 65 лет назад). Об этом сообщила директор научного учреждения Светлана Приходько.

— В этого году появились первые в период вегетации листья реликтового дерева гинкго двулопастного. Оно называется так, потому, что листовая пластинка до половины разделена надвое и напоминает японский веер, — рассказала директор.

Дерево Гинкго – это целебное растение. По словам Приходько, из его листьев получают лечебные препараты. Они используются для стимуляции работы головного мозга и очищения кровеносных сосудов.

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ИСТОЧНИК KP.RU