Коронавирус в ДНР: За сутки было выявлено 35 новых случаев заболевания Covid-19
В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 35 жителей.
— Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении ведомства.
Также в здравоохранительном учреждении Республики рассказали, что по результатам двух отрицательных тестов на COVID-19 выписан 21 человек.
За все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 305 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 73 человека выздоровели и были выписаны из больницы, 9 пациентов скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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