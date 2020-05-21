Коронавирус в ДНР: За сутки было выявлено 35 новых случаев заболевания Covid-19

21 Май 2020 2020-05-21T11:28:57+03:00

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 305 жителей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 305 человек

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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 35 жителей.

— Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении ведомства.

Также в здравоохранительном учреждении Республики рассказали, что по результатам двух отрицательных тестов на COVID-19 выписан 21 человек.

За все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 305 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 73 человека выздоровели и были выписаны из больницы, 9 пациентов скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU