2020-05-21T11:28:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: За сутки было выявлено 35 новых случаев заболевания Covid-19

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 305 человек
Екатерина Сорока
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За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 305 жителейЗа все время коронавирус в ДНР диагностирован у 305 жителейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 35 жителей.

— Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении ведомства.

Также в здравоохранительном учреждении Республики рассказали, что по результатам двух отрицательных тестов на COVID-19 выписан 21 человек.

За все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 305 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 73 человека выздоровели и были выписаны из больницы, 9 пациентов скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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