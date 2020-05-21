2020-05-21T14:05:19+03:00
Общество

Федерация бокса России передала в ДНР огромные баннеры с изображением Сталина

Их планируют повесить на высотных зданиях
Екатерина Сорока
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Свою публикацию депутат сопроводил фотографиями с примерами баннеров. Фото: t.me/breegtimeСвою публикацию депутат сопроводил фотографиями с примерами баннеров. Фото: t.me/breegtime
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Федерация бокса России передала в Донецкую Народную Республику баннеры с символикой Великой Победы в Великой Отечественной войне. Ключевая фигура на этих баннерах – Иосиф Виссарионович Сталин.

О передаче банеров сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский в социальных сетях.

— Федерация бокса России передала нам баннеры с символикой нашей Великой Победы. Они уже в ДНР и будут размещены на высотных зданиях городов Республики, — говорится в публикации депутата.

Ранее на портале «Мнение» Общественного Движения «Донецкая Республика» была опубликована петиция с предложением поставить в Донецке памятник Сталину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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