Федерация бокса России передала в ДНР огромные баннеры с изображением Сталина
Федерация бокса России передала в Донецкую Народную Республику баннеры с символикой Великой Победы в Великой Отечественной войне. Ключевая фигура на этих баннерах – Иосиф Виссарионович Сталин.
О передаче банеров сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский в социальных сетях.
— Федерация бокса России передала нам баннеры с символикой нашей Великой Победы. Они уже в ДНР и будут размещены на высотных зданиях городов Республики, — говорится в публикации депутата.
Ранее на портале «Мнение» Общественного Движения «Донецкая Республика» была опубликована петиция с предложением поставить в Донецке памятник Сталину.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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