Детский театр из Донецка победил на Всероссийском конкурсе-фестивале

21 Май 2020 2020-05-21T16:42:55+03:00

Жюри по достоинству оценили работу руководителей театра и мастерство юных актеров. Фото: Ксения Новак

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Донецкий детский театр “О!” победил на Всероссийском конкурса-фестивале. Ребята в режиме онлайн показали жюри свой спектакль по повести В. Железникова “Чучело”. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.

— Конкурс, организованный Волгоградским государственным институтом искусств и культуры и Волгоградским театром юного зрителя. Его участниками стали более полторы тысяч талантливых ребят из России, Беларуси, Латвии, Луганской Народной Республики, — говорится в сообщении.

Актерское мастерство ребят оценили профессиональное жюри, в число которого народные и заслуженные артисты Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU