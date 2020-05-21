2020-05-21T16:42:55+03:00
Звезды

Детский театр из Донецка победил на Всероссийском конкурсе-фестивале

Оценивали актерские навыки ребят заслуженные артисты Российской Федерации
Екатерина Сорока
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Жюри по достоинству оценили работу руководителей театра и мастерство юных актеров. Фото: Ксения НовакЖюри по достоинству оценили работу руководителей театра и мастерство юных актеров. Фото: Ксения Новак
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Донецкий детский театр “О!” победил на Всероссийском конкурса-фестивале. Ребята в режиме онлайн показали жюри свой спектакль по повести В. Железникова “Чучело”. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.

— Конкурс, организованный Волгоградским государственным институтом искусств и культуры и Волгоградским театром юного зрителя. Его участниками стали более полторы тысяч талантливых ребят из России, Беларуси, Латвии, Луганской Народной Республики, — говорится в сообщении.

Актерское мастерство ребят оценили профессиональное жюри, в число которого народные и заслуженные артисты Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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