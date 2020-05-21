Детский театр из Донецка победил на Всероссийском конкурсе-фестивале
Донецкий детский театр “О!” победил на Всероссийском конкурса-фестивале. Ребята в режиме онлайн показали жюри свой спектакль по повести В. Железникова “Чучело”. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.
— Конкурс, организованный Волгоградским государственным институтом искусств и культуры и Волгоградским театром юного зрителя. Его участниками стали более полторы тысяч талантливых ребят из России, Беларуси, Латвии, Луганской Народной Республики, — говорится в сообщении.
Актерское мастерство ребят оценили профессиональное жюри, в число которого народные и заслуженные артисты Российской Федерации.
Читайте также
Отдых в ДНР 2020: Буквально в 40 километрах от Донецка дончан ждет живописная Зуевка
Отдых в ДНР 2020 может быть разнообразным и вполне доступным (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»