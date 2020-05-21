2020-05-21T11:28:59+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 21 мая будет пасмурно

Температура воздуха составит 14 градусов тепла
Екатерина Сорока
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За 130 лет в Донецке 21 мая максимальная температура воздуха составляла почти 31 градус, а минимальная - почти 3 градуса. Фото: Руслан КрасовскийЗа 130 лет в Донецке 21 мая максимальная температура воздуха составляла почти 31 градус, а минимальная - почти 3 градуса. Фото: Руслан Красовский
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Погода в Донецке на 21 мая будет пасмурная. С самого утра небо будет полностью покрыто массивными облаками. Однако дождь синоптики не прогнозируют.

Температура воздуха составит 10 градусов тепла утром, днем - 14 градусов, а вечером - 13 градусов. Ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных потоков составит 3 - 8 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 21 мая - это день памяти преподобного Иоанна Зедазнийского, мученика Фалалея и преподобного Нила Сорского. Прогноз погоды на день наши предки определяли по луне.

— Если месяц рожками вниз – к теплу, а если красен – к дождю, — гласит примета.

Также перед выходом на улицу попытайтесь вспомнить, какой был закат накануне. Если солнечный диск был больше обычного и красным, то следующий день следует ожидать ветреной погоды без дождя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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