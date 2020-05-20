2020-05-20T20:05:02+03:00
Происшествия

ДТП в Донецке: Водитель врезался в опору рекламного щита

От удара машину разорвало на части
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Водитель - погиб, пассажир - женщина 32-х лет получила ранения. Фото: Инцидент ДонецкВодитель - погиб, пассажир - женщина 32-х лет получила ранения. Фото: Инцидент Донецк
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Дорожно-транспортное происшествие в Калининском районе Донецка унесло жизнь одного человека.

- Девятнадцатого мая в Калининском районе Донецка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и еще один получил травмы, — сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

В пресс-службе добавили, что накануне вечером, в 21:40, 33-летний водитель автомобиля AUDI Q5 двигался по проспекту Ильича со стороны Ботанического сада в направлении Мотеля. В это время в Донецке как раз шел дождь.

Не выбрав безопасную скорость движения, он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Автомобиль врезался в металлическую опору рекламного щита. От полученных травм водитель скончался в больнице, пассажир – 32-летняя женщина — получила травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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