Адресная справка в ДНР будет удостоверять личность
Сегодня, 20 мая, Глава ДНР Денис Пушилин подписал Указ, согласно которому с 31 июля 2020 года адресная справка признается документом, удостоверяющим личность.
Об этом сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.
- Полноценно паспорт она, конечно, не заменит и пересекать границу с ней нельзя, но адресную справку можно будет предъявить в банке, при трудоустройстве, оформлении пенсий и пособий, - пояснила депутат. - Как и раньше, она будет выдаваться в случаях утери, кражи, порчи паспорта Украины, а также при достижении 25 и 45 лет.
Но новая форма адресной справки будет значительно отличаться от той, что выдавалась ранее, сообщила депутат.
Во-первых, ее срок действия будет 6 месяцев. Теперь это указано в самой адресной справке.
Во-вторых, она будет содержать отметку «Примечание»:
-О принятии документов для оформления паспорта гражданина ДНР, если вы уже сдали документы на паспорт ДНР.
-Об отсутствии права на документирование паспортом гражданина ДНР. Для граждан, которые не имеют права на паспорт ДНР.
Как получить адресную справку и кому она нужна, читайте подробнее.
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ИСТОЧНИК KP.RU