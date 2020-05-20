Адресная справка в ДНР будет удостоверять личность

20 Май 2020 2020-05-20T20:14:05+03:00

Но паспорт она, конечно, не заменит. Фото: ДАН

Денис Пушилин сегодня подписал об этом соответствующий Указ

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Сегодня, 20 мая, Глава ДНР Денис Пушилин подписал Указ, согласно которому с 31 июля 2020 года адресная справка признается документом, удостоверяющим личность.

Об этом сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- Полноценно паспорт она, конечно, не заменит и пересекать границу с ней нельзя, но адресную справку можно будет предъявить в банке, при трудоустройстве, оформлении пенсий и пособий, - пояснила депутат. - Как и раньше, она будет выдаваться в случаях утери, кражи, порчи паспорта Украины, а также при достижении 25 и 45 лет.

Но новая форма адресной справки будет значительно отличаться от той, что выдавалась ранее, сообщила депутат.

Во-первых, ее срок действия будет 6 месяцев. Теперь это указано в самой адресной справке.

Во-вторых, она будет содержать отметку «Примечание»:

-О принятии документов для оформления паспорта гражданина ДНР, если вы уже сдали документы на паспорт ДНР.

-Об отсутствии права на документирование паспортом гражданина ДНР. Для граждан, которые не имеют права на паспорт ДНР.

Как получить адресную справку и кому она нужна, читайте подробнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU