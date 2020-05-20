2020-05-20T20:14:05+03:00
Общество

Адресная справка в ДНР будет удостоверять личность

Денис Пушилин сегодня подписал об этом соответствующий Указ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Но паспорт она, конечно, не заменит. Фото: ДАННо паспорт она, конечно, не заменит. Фото: ДАН
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 мая, Глава ДНР Денис Пушилин подписал Указ, согласно которому с 31 июля 2020 года адресная справка признается документом, удостоверяющим личность.

Об этом сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- Полноценно паспорт она, конечно, не заменит и пересекать границу с ней нельзя, но адресную справку можно будет предъявить в банке, при трудоустройстве, оформлении пенсий и пособий, - пояснила депутат. - Как и раньше, она будет выдаваться в случаях утери, кражи, порчи паспорта Украины, а также при достижении 25 и 45 лет.

Но новая форма адресной справки будет значительно отличаться от той, что выдавалась ранее, сообщила депутат.

Во-первых, ее срок действия будет 6 месяцев. Теперь это указано в самой адресной справке.

Во-вторых, она будет содержать отметку «Примечание»:

-О принятии документов для оформления паспорта гражданина ДНР, если вы уже сдали документы на паспорт ДНР.

-Об отсутствии права на документирование паспортом гражданина ДНР. Для граждан, которые не имеют права на паспорт ДНР.

Как получить адресную справку и кому она нужна, читайте подробнее.

Читайте также

За год правления Зеленского количество обстрелов Республик Донбасса только возросло

Ситуация с правовыми и гуманитарными вопросами из–за действий украинского правительства также становится еще сложнее (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более четверти из числа выявленных случаев коронавируса в ЛНР являются завозными
ДТП в Донецке: Водитель врезался в опору рекламного щита
Адресная справка в ДНР будет удостоверять личность
В Донецкой муздраме готова очередная премьера - этюд в черно-белых тонах «Даль памяти»
За нарушение режима самоизоляции полицией ДНР составлено 145 административных протоколов
Ситуация с коронавирусом в ЛНР начала стабилизироваться
За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 345 жителей Республики
Подразделения Народной милиции ЛНР переведены в высшую степень боевой готовности
В Народной милиции ДНР сделали заявление о повышении боевой готовности
«#Спасибо_за_заботу»: Дети Республики в рисунках благодарят всех, кто встал на борьбу с коронавирусом
"Снаряды летят людям во двор": Огнем со стороны Украины повреждены три дома в Горловке