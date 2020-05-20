2020-05-20T13:19:28+03:00
Политика

Дарья Морозова: Зеленский приветствует пытки пленных

Омбудсмен ДНР призвала Киев предоставить информацию о пленных сторонниках ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Президент Украины Зеленский фактически поддерживает пытки в отношении пленных, заявила омбудсмен ДНР. Фото: ДАНПрезидент Украины Зеленский фактически поддерживает пытки в отношении пленных, заявила омбудсмен ДНР. Фото: ДАН
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Украинская сторона продолжает намеренно скрывать информацию о местонахождении разыскиваемых ДНР сторонниках Республики.

- На данный момент на Украине мы разыскиваем 98 человек. Мы не можем понять, действительно ли эти люди находятся в местах лишения свободы или их можно перенести в раздел пропавших без вести, ведь Украина категорически отказывается предоставлять информацию на наши запросы, необходимую для проведения обмена. Мы не понимаем, сколько точно человек находится в местах лишения свободы, — на брифинге в ДАН заявила уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова.

Эта информация необходима для организации обмена. Первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами между ДНР и Украиной прошел 16 апреля.

Кроме того, координатор от ОБСЕ Тони Фриш еще в 2018 году предложил подписать Декларацию, которая запрещает пытки и любое насилие в отношении задержанных, но украинская сторона по сей день отказывается его подписывать.

- Мы питали надежды на Владимира Зеленского, что может что-то измениться, но вот уже прошел год, и украинская сторона отказывается ее (декларацию) подписывать. Мы расцениваем это так, что Зеленский приветствует те пытки, которые происходят в местах лишения свободы Украины и украинская сторона продолжает их и дальше, — констатировала Морозова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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