Дарья Морозова: Зеленский приветствует пытки пленных

20 Май 2020 2020-05-20T13:19:28+03:00

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Украинская сторона продолжает намеренно скрывать информацию о местонахождении разыскиваемых ДНР сторонниках Республики.

- На данный момент на Украине мы разыскиваем 98 человек. Мы не можем понять, действительно ли эти люди находятся в местах лишения свободы или их можно перенести в раздел пропавших без вести, ведь Украина категорически отказывается предоставлять информацию на наши запросы, необходимую для проведения обмена. Мы не понимаем, сколько точно человек находится в местах лишения свободы, — на брифинге в ДАН заявила уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова.

Эта информация необходима для организации обмена. Первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами между ДНР и Украиной прошел 16 апреля.

Кроме того, координатор от ОБСЕ Тони Фриш еще в 2018 году предложил подписать Декларацию, которая запрещает пытки и любое насилие в отношении задержанных, но украинская сторона по сей день отказывается его подписывать.

- Мы питали надежды на Владимира Зеленского, что может что-то измениться, но вот уже прошел год, и украинская сторона отказывается ее (декларацию) подписывать. Мы расцениваем это так, что Зеленский приветствует те пытки, которые происходят в местах лишения свободы Украины и украинская сторона продолжает их и дальше, — констатировала Морозова.

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ИСТОЧНИК KP.RU