Подростки помогли приюту «4 ЛАПКИ» спасти щенков

20 Май 2020 2020-05-20T09:45:31+03:00

Девять щенков находились под бетонной плитой и взрослые добраться к ним никак не могли

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Девять щенков и их мама по кличке Луна были спасены со свалки и сейчас находятся в приюте «4 ЛАПКИ».

- Мы спасли из мусорной свалки собаку и ее новорожденных щенков, - рассказывает руководитель приюта Ирина Волик. - Когда услышали писк, то поняли, что под бетонной плитой, сверху засыпанной горой мусора, стёкол и строительного материала, были щенки. Сразу увидеть их было невозможно, они лежали очень далеко под плитой, мамочка кружила рядом, но близко не подходила.

Сотрудники приюта поймали маму щенков, а вот с малышней было не так просто.

- По размерам никто из нас не мог попасть под плиту. И тут подключилась «тяжёлая артиллерия» - наша молодежь, подростки. Две девочки, тоненькие, хрупкие, отозвались помочь нам, так как очень переживали за животных. Конечно же и они так же с трудом смогли достать их, но достали, - благодарит подростков Ирина Волик. Сейчас собака и щенки живут в отдельном боксе приюта «4 ЛАПКИ», все в безопасности, под наблюдением сотрудников.

Приют будет признателен за помощь, ведь животные нуждаются не только в ежедневном кормлении и уходе, но и в лечении.

Реквизиты приюта «4 ЛАПКИ»: Сбербанк 5469 5200 2527 6023 Волик Ирина

ПриватБанк 5168 7554 4292 9671 Виктория Гречко

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ИСТОЧНИК KP.RU