Леонид Пасечник – Владимиру Зеленскому: Не прекратите обстрелы гражданских объектов – примем меры, чтобы отодвинуть линию соприкосновения

19 Май 2020 2020-05-19T22:43:34+03:00

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Сегодня Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выступил с заявлением, которое давно ждали жители Республики, уставшие от ежедневных обстрелов украинских карателей.

- В результате обстрелов, совершенных вооруженными формированиями Украины (ВФУ) 16 мая, была повреждена ЛЭП «Михайловка-Коммунарская», которая питала критически важные для ЛНР инфраструктурные объекты, ряд социальных объектов, а также жилой сектор. Днем позже, 17 мая, Украина дважды обстреляла ремонтную бригаду, устранявшую последствия обстрела, и патруль СММ ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ. А после этого приостановила действие и выдачу гарантий безопасности, - сообщил Леонид Пасечник.

Он отметил, что подобные обстрелы в последнее время стали регулярными. Это целенаправленная провокация и акция с понятной всем целью – уничтожить критически важные объекты инфраструктуры Республики. Украина уже добилась определенных результатов, вызвав серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, грозящие гуманитарной катастрофой.

- В связи с этим хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с настоятельной просьбой принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов нашей территории, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ, - заявил Глава ЛНР. - В случае продолжения подобных действий со стороны ВФУ, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередачи. Аналогичным образом мы будем вынуждены поступать при продолжении обстрелов мирного населения и других критически важных объектов жизнеобеспечения. Мною уже даны соответствующие указания Народной милиции.

Леонид Пасечник во избежание эскалации конфликта также обратился к ОБСЕ, Российской Федерации, Германии и Франции с просьбой «помочь» Украине принять необходимые решения по обеспечению реального перемирия.

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ИСТОЧНИК KP.RU