2020-05-19T22:03:08+03:00
Политика

За год президентства Зеленский ничего не сделал, чтобы вернуть долги пенсионерам Донбасса

На Украине не был введен особый механизм выплаты долгов пенсионерам из ДНР и ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Выплаты на Украине получают только те пенсионеры ДНР И ЛНР, которые физически могут каждые два месяца ездить в незалежную. Фото: Фейсбук/Евгений КАПЛИНВыплаты на Украине получают только те пенсионеры ДНР И ЛНР, которые физически могут каждые два месяца ездить в незалежную. Фото: Фейсбук/Евгений КАПЛИН
Изменить размер текста:

Кабинет министров Украины до сих пор не принял особое положение, которое определяет механизм выплаты долгов пенсионерам-переселенцам. Пожилые люди даже через суд не могут истребовать долги. Только по решениям судебных инстанций задолженность составляет 600 миллионов гривен. На самом же деле речь идет о сумме в сто раз большей.

- Проблему возврата долгов за два года не решило ни правительство Гройсмана, ни правительство Гончарука, ни теперь уже правительство Шмыгаля, – заявила юрист украинского общественного холдинга «Группа влияния» Мария Красненко.

Напомним, два года назад постановлением Кабинета министров (№ 335 от 25.04.2018, действует с 12.05.2018) была закреплена норма о том, что суммы пенсий, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного Кабинетом министров Украины. Данный порядок до сих пор не принят.

Правозащитница отметила, что даже наличие судебного решения, которое вы получите в лучшем случае в течение полугода, не изменит ситуацию.

- В 90% таких дел выплаты осуществлены не были вообще или же выполняются частично. И как показывает опыт, судебные решения не страшны украинскому Пенсионному фонду, – сказала Мария Красненко.

20 мая будет год, как Владимир Зеленский стал президентом Украины. Но за это время гарант ничего не сделал, чтобы изменить ситуацию с выплатой долгов. Может потому, что в глубине души Зеленский не считает дончан и луганчан гражданами Украины?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина хочет ввести электронную очередь для пересечения КПВВ в Донбассе

В Киеве рассказали, как собираются пропускать жителей республик после отмены карантина (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Леонид Пасечник – Владимиру Зеленскому: Не прекратите обстрелы гражданских объектов – примем меры, чтобы отодвинуть линию соприкосновения
За год президентства Зеленский ничего не сделал, чтобы вернуть долги пенсионерам Донбасса
«Пуля попала в плечо!» Жительница поселка рядом с Донецком ранена огнем украинских карателей
В ЛНР отменили итоговые экзамены для выпускников школ
25 мая в Луганске не будут продавать спиртные напитки
В музей Алчевска передали личные вещи красноармейца, погибшего под Смоленском в 1941 году
Как сотрудникам предприятия централизованно подать документы на получение паспортов ДНР и РФ
Сотрудников СБУ, которые до смерти запытали жителя Донецка, уже пять лет не могут осудить
Стало известно, когда в ЛНР можно будет бесплатно обследоваться на меланому
Житель Луганска со 800 тысячами гривен переплыл на лодке через границу с Украиной
Украинская армия обстреляла десять поселков и городов ДНР
Коронавирус в ДНР: 42 жителя Республики вылечились от Covid-19