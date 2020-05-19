За год президентства Зеленский ничего не сделал, чтобы вернуть долги пенсионерам Донбасса

19 Май 2020 2020-05-19T22:03:08+03:00

Выплаты на Украине получают только те пенсионеры ДНР И ЛНР, которые физически могут каждые два месяца ездить в незалежную. Фото: Фейсбук/Евгений КАПЛИН

На Украине не был введен особый механизм выплаты долгов пенсионерам из ДНР и ЛНР

Изменить размер текста: A A

Кабинет министров Украины до сих пор не принял особое положение, которое определяет механизм выплаты долгов пенсионерам-переселенцам. Пожилые люди даже через суд не могут истребовать долги. Только по решениям судебных инстанций задолженность составляет 600 миллионов гривен. На самом же деле речь идет о сумме в сто раз большей.

- Проблему возврата долгов за два года не решило ни правительство Гройсмана, ни правительство Гончарука, ни теперь уже правительство Шмыгаля, – заявила юрист украинского общественного холдинга «Группа влияния» Мария Красненко.

Напомним, два года назад постановлением Кабинета министров (№ 335 от 25.04.2018, действует с 12.05.2018) была закреплена норма о том, что суммы пенсий, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного Кабинетом министров Украины. Данный порядок до сих пор не принят.

Правозащитница отметила, что даже наличие судебного решения, которое вы получите в лучшем случае в течение полугода, не изменит ситуацию.

- В 90% таких дел выплаты осуществлены не были вообще или же выполняются частично. И как показывает опыт, судебные решения не страшны украинскому Пенсионному фонду, – сказала Мария Красненко.

20 мая будет год, как Владимир Зеленский стал президентом Украины. Но за это время гарант ничего не сделал, чтобы изменить ситуацию с выплатой долгов. Может потому, что в глубине души Зеленский не считает дончан и луганчан гражданами Украины?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина хочет ввести электронную очередь для пересечения КПВВ в Донбассе

В Киеве рассказали, как собираются пропускать жителей республик после отмены карантина (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU