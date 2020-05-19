2020-05-19T19:53:34+03:00
Политика

В ЛНР отменили итоговые экзамены для выпускников школ

Также в Республике детские лагеря не начнут свою работу с 1 июня
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В луганских школах учителя общаются с учащимися в дистанционном режиме. Фото: minobr.suВ луганских школах учителя общаются с учащимися в дистанционном режиме. Фото: minobr.su
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Министерство образования и науки (МОН) ЛНР из-за угрозы распространения коронавируса отменило проведение государственных итоговых экзаменов для учащихся 9-х и 11-х классов. Об этом сегодня сообщил министр образования и науки Сергей Цемкало.

- Сегодня подписан приказ МОН №551 о том, что итоговая государственная аттестация будет проведена по итоговым оценкам, которые выставлены учащимся за год, - проинформировал Цемкало.

Министр отметил, что отмена итоговой аттестации является вынужденной исключительной мерой, связанной с угрозой жизни школьникам в связи с распространением коронавируса.

- Мы сознательно держали этот вопрос до последнего, потому что надеялись, что ситуация в Республике позволит провести экзамены, но пока ситуация с коронавирусом достаточно сложная, - констатировал Цемкало.

Тем временем, чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла решение перенести летнюю оздоровительную кампанию в Республике до особого распоряжения. Пришкольные и загородные детские лагеря не начнут с 1 июня свою работу до момента улучшения эпидемической ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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