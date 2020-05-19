2020-05-19T18:41:01+03:00
Политика

Стало известно, когда в Луганске не будут продавать спиртные напитки

О нововведении сообщили в администрации столицы ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске целый день нельзя будет купить спиртное. Фото: gorod-lugansk.comВ Луганске целый день нельзя будет купить спиртное. Фото: gorod-lugansk.com
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Власти Луганска решили запретить розничную продажу всей алкогольной продукции, в том числе и пива. Впрочем, всего на один день - 25 мая.

- Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, согласно распоряжению главы администрации Луганска установлен с 6 до 22 часов 25 мая с целью обеспечения общественного порядка в день окончания учебного года, - рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Отмечается, что запрет действует в границах административно-территориального подчинения столице ЛНР: городах Луганск и Александровск, поселках Юбилейное, Дзержинское, Тепличное, а также на территории сел Николаевка, Пионерское, Лобачево и Бурчак-Михайловка.

- Обращаем внимание, что запрет распространяется на всех субъектов хозяйствования независимо от формы собственности. За продажу спиртного в указанное время предусмотрена административная ответственность, - подчеркнули в мэрии.

После такого решения можно ожидать, что накануне 25 мая в магазинах значительно увеличится продажа горячительных напитков. Народ запасется впрок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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