2020-05-19T17:32:36+03:00
Политика

В музей Алчевска передали личные вещи красноармейца, погибшего под Смоленском в 1941 году

До войны Николай Седых работал на металлургическом комбинате
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В музей пришли внучка красноармейца Светлана, правнучка Ирина и праправнучка Алиса. Фото: Пресс-служба администрации АлчевскаВ музей пришли внучка красноармейца Светлана, правнучка Ирина и праправнучка Алиса. Фото: Пресс-служба администрации Алчевска
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Поисковики передали в городской исторический музей Алчевска личные вещи жителя города красноармейца Николая Седых, останки которого были найдены в Смоленской области. Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации города.

Останки красноармейца, погибшего в сентябре 1941 года, были обнаружены еще в июне 2016 года поисковиками из отряда «Высота имени Сячина». Со всеми почестями были перезахоронены на братском кладбище «Поле Памяти» в Ярцево Смоленской области.

- Вместе с погибшим был найден медальон, во вкладыше которого было написано: «Седых Николай Кузьмич, 1913 года рождения, место жительства – Ворошиловск (ныне Алчевск), рабочий метзавода», - рассказала глава администрации Алчевска Наталья Пяткова.

Личные вещи погибшего красноармейца. Фото: Пресс-служба администрации Алчевска

Личные вещи погибшего красноармейца. Фото: Пресс-служба администрации Алчевска

Мэр Алчевска отметила, что российские поисковики обратились к алчевцам с просьбой оказать помощь в поиске родных красноармейца. Совместная работа продолжалась три года и только в 2019 году удалось найти родных Николая. Лишь спустя почти 75 лет после окончания войны, они узнали, как и где погиб их родственник.

На церемонии передачи личных вещей музею присутствовала внучка красноармейца Светлана, правнучка Ирина и праправнучка Алиса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В музей Алчевска передали личные вещи красноармейца, погибшего под Смоленском в 1941 году
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