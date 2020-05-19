2020-05-19T14:02:03+03:00
Политика

Стало известно, когда в ЛНР можно будет бесплатно обследоваться на меланому

В Республике пройдет акция «Меланома-стоп»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Обследование будут проводить опытные специалисты под руководством профессора Владимира Радионова (в центре). Фото: lgmu.ruОбследование будут проводить опытные специалисты под руководством профессора Владимира Радионова (в центре). Фото: lgmu.ru
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В ЛНР 20 и 22 мая пройдет бесплатное обследование жителей на меланому в рамках акции «Меланома-стоп». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Акция проводится с целью раннего выявления одной из самых коварных опухолей человека – меланомы. При этом будут соблюдаться все требования приказа Министерства здравоохранения «Об организации противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса СOVID-19 в ЛНР», – говорится в сообщении.

Опытные специалисты под руководством заслуженного врача Украины, заслуженного врача ЛНР, профессора Владимира Радионова проведут диагностику пигментных невусов с использованием современного дерматоскопического оборудования.

20 мая обследование будет проводиться с 8.00 до 16.00 в столичной клинике дерматологии и косметологии по адресу: Луганск, улица Оборонная, 6а (напротив Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной).

Телефоны для справок: 066-811-28-00, 072-111-00-99.

22 мая обследование будет проходить с 8.00 до 15.00 в Луганском республиканском дерматовенерологическом диспансере по адресу: Луганск, улица Краснодонская, 14.

Телефон для справок: (0642) 50-70-38.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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