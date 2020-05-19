Украинская армия обстреляла десять поселков и городов ДНР
За прошедшие сутки ВСУ 21 раз нарушили режим прекращения огня. По территории Республики было выпущено 143 снаряда, гранаты и мины. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Под огнем оказались на донецком направлении - районы столичного «Вольво-центра», поселков Веселое, Жабичево, Спартак, Лозовое, Старомихайловка и шахты «Трудовская». На горловском направлении обстреливали поселки шахты имени Гагарина и шахты 6/7, на мариупольском – окрестности Докучаевска.
При обстрелах применялись 122-мм артиллерийские орудия, минометы калибром 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
Больше всего досталось Старомихайловке на западе Донецка. В поселке были повреждены 11 домов и два автомобиля.
Обстрелы территории ДНР велись и сегодня с 4:15 до 8:20 утра. Под минометным огнем оказались районы села Крутая Балка вблизи Ясиноватой, горловских поселков шахты имени Гагарина и шахты 6/7, а также Озерянковки, расположенной к юго-западу от города. Всего по ним было выпущено 35 мин калибром 120 и 82 мм.
В результате была перебита линия электропередачи. На данный момент четыре трансформаторные подстанции в Озеряновке обесточены.
Кроме того, ВСУ обстреляли поселки Спартак, Жабичево и шахты «Трудовская» на окраинах Донецка. А также район донецкой фильтровальной станции (ДФС), расположенной вблизи Ясиноватой.
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ИСТОЧНИК KP.RU