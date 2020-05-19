2020-05-19T11:28:30+03:00
Политика

Украинская армия обстреляла десять поселков и городов ДНР

По территории Республики за сутки было выпущено 143 снаряда и мины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Украинские каратели ежедневно обстреливают города и поселки ДНР из минометов и другого вооружения. Фото: Пресс-центр штаба ООСУкраинские каратели ежедневно обстреливают города и поселки ДНР из минометов и другого вооружения. Фото: Пресс-центр штаба ООС
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки ВСУ 21 раз нарушили режим прекращения огня. По территории Республики было выпущено 143 снаряда, гранаты и мины. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем оказались на донецком направлении - районы столичного «Вольво-центра», поселков Веселое, Жабичево, Спартак, Лозовое, Старомихайловка и шахты «Трудовская». На горловском направлении обстреливали поселки шахты имени Гагарина и шахты 6/7, на мариупольском – окрестности Докучаевска.

При обстрелах применялись 122-мм артиллерийские орудия, минометы калибром 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Больше всего досталось Старомихайловке на западе Донецка. В поселке были повреждены 11 домов и два автомобиля.

Обстрелы территории ДНР велись и сегодня с 4:15 до 8:20 утра. Под минометным огнем оказались районы села Крутая Балка вблизи Ясиноватой, горловских поселков шахты имени Гагарина и шахты 6/7, а также Озерянковки, расположенной к юго-западу от города. Всего по ним было выпущено 35 мин калибром 120 и 82 мм.

В результате была перебита линия электропередачи. На данный момент четыре трансформаторные подстанции в Озеряновке обесточены.

Кроме того, ВСУ обстреляли поселки Спартак, Жабичево и шахты «Трудовская» на окраинах Донецка. А также район донецкой фильтровальной станции (ДФС), расположенной вблизи Ясиноватой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экстренное заявление Народной милиции ДНР: В результате массированного артудара 28-й бригады ВСУ в Донецке повреждены восемь домов и две машины

Ночью каратели расстреляли из артиллерии мирный поселок в Донецке (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудников СБУ, которые до смерти запытали жителя Донецка, уже пять лет не могут осудить
Стало известно, когда в ЛНР можно будет бесплатно обследоваться на меланому
Житель Луганска со 800 тысячами гривен переплыл на лодке через границу с Украиной
Украинская армия обстреляла десять поселков и городов ДНР
Коронавирус в ДНР: 42 жителя Республики вылечились от Covid-19
От коронавируса в ЛНР умер главврач больницы №4
Экстренное заявление Народной милиции ДНР: В результате массированного артудара 28-й бригады ВСУ в Донецке повреждены восемь домов и две машины
Погода в Луганске на день: 19 мая без существенных осадков, до 18 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 19 мая будет до +18 градусов, а вечером возможен дождь
В Свердловске ЛНР разрешено передвижение личного транспорта
"Чудом не зацепило!" ВСУ обстреляли под вечер Старомихайловку
«Этим убивают наших детей!» В Донецке продавали игрушечную военную технику ВСУ
Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал ОБСЕ и страны-гаранты Минских соглашений повлиять на Украину
МИД ДНР: Более 200 тысяч жителей Донбасса получили паспорта РФ
Когда в ДНР начнется вступительная кампания 2020
Куриные яйца в ДНР дешеветь не будут
Трое ВСУшников на Луганщине подорвались на своих же минах
Взорвали гранату и сами же пострадали: В Горловке задержаны двое злоумышленников
СБУ угрожает родителям украинского военного, который перешел на сторону ДНР
Как узнать о готовности паспорта ДНР или РФ
Коронавирус в ДНР: лечение от Covid-19 продолжают 207 жителей Республики
Украина обстреливает ДНР во всех направлениях: За сутки ВСУ выпустили по дончанам около ста боеприпасов
Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Республики с Днем Конституции
Погода в Луганске на день: 18 мая будет облачно с прояснениями, местами - дождь
Погода в Донецке на день: 18 мая выдастся дождливым и пасмурным