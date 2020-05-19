2020-05-19T09:38:33+03:00
Политика

Экстренное заявление Народной милиции ДНР: В результате массированного артудара 28-й бригады ВСУ в Донецке повреждены восемь домов и две машины

Ночью каратели расстреляли из артиллерии мирный поселок в Донецке
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По Старомихайловке стреляли из пушек. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо Старомихайловке стреляли из пушек. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Сегодня ночью боевики из состава бригадной артиллерийской группы 28-й бригады обстреляли из 122-мм артиллерии Старомихайловку на западе Донецка. По спящему поселку было выпущено 15 снарядов. Огонь велся по центральной части поселка, вдалеке от передовой, в 150 метрах от Свято-Покровского храма. Об этом сообщили в пресс-службе УНМ ДНР.

- Мирные жители успели вовремя укрыться в убежищах, что позволило избежать жертв среди них. Однако от разрыва снарядов получили повреждения домостроения по улице Ивана Марченко, д.8, 10, 12, 13, 15, 21, 23, 30. Также повреждены два гражданских автомобиля «ДЭУ» и «Таврия», находившихся в это время во дворах домов по адресам ул. Ивана Марченко, д. 8 и д. 13, - говорится в сообщении.

В УНМ ДНР не исключают, что этим обстрелом украинские оккупанты решили «отметить» день резервиста, отмечаемый в Украине 18 мая.

- Мы призываем международных наблюдателей зафиксировать факт очередного преступления, совершенного украинскими вооруженными формированиями, и добиться от Украины наказания виновных в их совершении, - подчеркнули в Народной милиции.

Впрочем, украинские военные не слушают даже своего верховного главкома Зеленского, не говоря уж о наблюдателях. Каратели понимают только силу оружия.

Тем временем, обстрелы территории ДНР велись сегодня с 4:15 до 8:20 утра. Под минометным огнем оказались районы села Крутая Балка вблизи Ясиноватой, горловских поселков шахты имени Гагарина и шахты 6/7, а также Озерянковки, расположенной к юго-западу от города. Всего по ним было выпущено 35 мин калибром 120 и 82 мм.

Кроме того, ВСУ обстреляли поселки Спартак, Жабичево и шахты «Трудовская» на окраинах Донецка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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