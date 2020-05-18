"Чудом не зацепило!" ВСУ обстреляли под вечер Старомихайловку

18 Май 2020 2020-05-18T21:34:00+03:00

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Мирные жители поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка сегодня вечером попали под обстрел со стороны украинских силовиков.

- Сегодня в 17:40 вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка с применением БМП, СПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного. В это время жильцы дома, проживающие по адресу: улица Шевченко, 77 проводили ремонт забора. К счастью, люди не пострадали, - сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Символично, что улица с именем Кобзаря регулярно обстреливается Украиной. Она в Старомихайловке крайняя. От нее считанные метры до позиций ВСУ. При этом в селе проживает немало детей, в жизни которых взрывы и разрушения стали чем-то обыденным.

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ИСТОЧНИК KP.RU