2020-05-18T21:34:00+03:00
Политика

"Чудом не зацепило!" ВСУ обстреляли под вечер Старомихайловку

В результате обстрела повреждены фасад и кровля дома
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Жительница Старомихайловки у стены магазина, посеченного осколками.Жительница Старомихайловки у стены магазина, посеченного осколками.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Мирные жители поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка сегодня вечером попали под обстрел со стороны украинских силовиков.

- Сегодня в 17:40 вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка с применением БМП, СПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного. В это время жильцы дома, проживающие по адресу: улица Шевченко, 77 проводили ремонт забора. К счастью, люди не пострадали, - сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Символично, что улица с именем Кобзаря регулярно обстреливается Украиной. Она в Старомихайловке крайняя. От нее считанные метры до позиций ВСУ. При этом в селе проживает немало детей, в жизни которых взрывы и разрушения стали чем-то обыденным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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