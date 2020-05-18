«Этим убивают наших детей!» В Донецке продавали игрушечную военную технику ВСУ

18 Май 2020 2020-05-18T20:56:14+03:00

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Продажа игрушек с символикои ВСУ обернулась закрытием супермаркета детских товаров "Пластилин" в Донецке.

Магазин торговал игрушечными моделями украинской военной техники. Кроме того, делал это в нарушение множества законов ДНР. В частности, отсутствовали документы на товар, накладные, сообщает паблик Инцидент Донецк.

Эта новость вызвала споры среди дончан.

- А соки и другие украинские товары продавать значит можно? То есть война-войной, а бизнес - бизнесом? Ведь процент от их продажи идет в том числе на ВСУ, а значит, на убийство дончан, - вопрошает дончанка Алена. - Или мы теперь объявили войну игрушкам?

- Ну, вы сравнили - продукты и пропаганда военной техники. Вот так потом разбирают композицию "Победа" и открещиваются от своей истории, - возражает ей Алексей.

- На минуточку, оригиналы этой техники убивают наших детей седьмой год. Да, если хотите, в войнушку, когда раньше играли, пацаны никогда не хотели немцами быть, это считалось позорно, - говорит мужчина из Горловки. - А тут в центре Донецка вот такая завуалированная пропаганда.

Как бы там ни было, в настоящий момент в магазине работают сотрудники органов внутренних дел, магазин опечатан, товар без накладных изымается.

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ИСТОЧНИК KP.RU