2020-05-19T11:00:28+03:00
Политика

Коронавирус в ДНР: 42 жителя Республики вылечились от Covid-19

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 256 человек
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В ДНР выявлено 8 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Фото: МЗ ДНРВ ДНР выявлено 8 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Фото: МЗ ДНР
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За минувшие сутки коронавирус в ДНР выявлен еще у 8 жителей. Количество умерших от опасной инфекции увеличилось на два человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

За все время по состоянию на 10.00 19 мая в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 256 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- На лечении - 207 пациентов, выписаны – 42 человека, летальных случаев – 7, - сообщили в здравоохранительном ведомстве.

В Минздраве напомнили, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линию - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, что в ДНР действует режим повышенной готовности. Введены меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, за нарушение которых законодательством предусмотрены штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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