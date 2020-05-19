Погода в Луганске на день: 19 мая без существенных осадков, до 18 градусов тепла

19 Май 2020 2020-05-19T08:33:01+03:00

В Луганске будет прохладная и ветреная погода. Фото: vk.com/lugansk_city

Западный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду

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19 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, утром местами слабый туман. Ветер западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 16-18 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается 16-18 градусов тепла.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 16-18 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 19 мая – 03.58, время захода – 20.42. Продолжительность светового дня составит 16 часов 44 минуты.

20 мая при прохождении атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами. 21 мая – без осадков, температура воздуха существенно не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU