2020-05-18T19:39:33+03:00
Политика

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал ОБСЕ и страны-гаранты Минских соглашений повлиять на Украину

Продолжаются обстрелы территорий Республики со стороны ВСУ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Седьмой год происходит истребление Донбасса.Седьмой год происходит истребление Донбасса.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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15 мая в результате обстрела поселка Березовское повреждена высоковольтная линия "Михайловка – Коммунарская", обеспечивающая электроснабжение Алчевского металлургического комбината. 16 мая обесточена линия электропередач 220 киловольт на участке между подстанциями "Михайловка – Черкасская". Несколько тысяч человек остались без электроснабжения.

При попытках восстановления вышедших из строя электроопор ремонтные бригады подвергались непрерывным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины.

- Систематические усилия вооруженных сил Украины по выводу из строя объектов гражданской инфраструктуры говорят о намерении официального Киева сорвать мирные процессы по урегулированию конфликта, подорвать экономику Республики. Видимо, шесть лет боевых действий, экономической блокады в отношении мирного населения Луганской Народной Республики президенту Зеленскому кажутся недостаточными усилиями по истреблению народа Донбасса. Отрекаясь от всех договоренностей, как Минских, так и тех, которые были достигнуты на Нормандском саммите в Париже, преступными приказами он продолжает уничтожать инфраструктуру Луганской Народной Республики, подвергая опасности мирных жителей, - заявил Глава Республики. - Призываю ОБСЕ и страны-гаранты Минских соглашений оказать влияние на украинскую сторону с тем, чтобы положить конец вооруженным провокациям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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